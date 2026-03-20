Trapani

Combustione illecita di rifiuti, due denunce

Una combustione di rifiuti speciali pericolosi e non (contenitori di vernici e diluenti, materiale plastico, latte di solventi e olii,

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine di Palermo – Distaccamento di Trapani – hanno denunciato due trapanesi per combustione illecita di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, hanno notato una colonna di fumo provenire da un terreno privato della periferia trapanese.

Dall’immediato accertamento i Carabinieri hanno notato che era in atto una combustione di rifiuti speciali pericolosi e non (contenitori di vernici e diluenti, materiale plastico, latte di solventi e olii, imballaggi di prodotti per l’edilizia e altro materiale cartaceo) posizionati all’interno di un fusto. I militari, dopo aver accertato che il fuoco fosse spento e aver messo in sicurezza la zona hanno denunciato il 45enne come esecutore materiale nonché il 65enne responsabile dell’azienda utilizzatrice del terreno che veniva posto sotto sequestro. 

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