Palermo

Apprezzamento ad una ragazza scatena la lista, 4 denunce

A innescare la rissa è stata la stessa ragazza che dopo il complimento poco rispettoso rivoltole ha colpito con una borsa il giovane

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un apprezzamento rivolto da un giovane a una ragazza ha scatenato una rissa nei pressi del centro commerciale Candy Shop di Marineo. In quindici se le sono date di santa ragione fino a quando non sono arrivati i carabinieri chiamati da clienti e titolari.

A innescare la rissa è stata la stessa ragazza che dopo il complimento poco rispettoso rivoltole ha colpito con una borsa il giovane. Dopo che i militari hanno riportato la calma, in quattro, tra i 25 e i 45 anni, sono stati denunciati per rissa. Uno dei denunciati era inizialmente estraneo alla lite, vi ha preso parte quando si è accorto che lo specchietto della sua auto era stato danneggiato. Alcuni sono stati medicati dai sanitari del 118.

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