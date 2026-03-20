Cultura

“Liolà” restaurato con il corto “Teli di Girgenti”, cinema e territorio agrigentino protagonisti

Questa nuova edizione è arricchita dal cortometraggio Teli di Girgenti, realizzato ad Agrigento da Giuseppe Galluzzo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tognazzi, tratto dall’omonima opera di Luigi Pirandello, originariamente ambientata nelle campagne agrigentine. La trasposizione cinematografica, girata invece nel territorio catanese, restituisce comunque atmosfere e tematiche tipiche dell’universo pirandelliano. Si tratta di un’opera poco conosciuta al grande pubblico che torna finalmente disponibile in versione restaurata grazie a Mustang Entertainment e Eagle Pictures, riportando alla luce un titolo rimasto per molti anni nell’oblio.

Questa nuova edizione è arricchita dal cortometraggio Teli di Girgenti, realizzato ad Agrigento da Giuseppe Galluzzo, anche interprete insieme a Maria Grazia D’Alessandro. Il corto rende omaggio al legame tra il territorio e il cinema di ispirazione pirandelliana. Il DVD è acquistabile sui principali store online e piattaforme di distribuzione. Un’occasione per riscoprire un’opera della cinematografia italiana e valorizzare, ancora una volta, il territorio agrigentino attraverso il cinema

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