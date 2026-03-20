“Liolà” restaurato con il corto “Teli di Girgenti”, cinema e territorio agrigentino protagonisti
Questa nuova edizione è arricchita dal cortometraggio Teli di Girgenti, realizzato ad Agrigento da Giuseppe Galluzzo
Tognazzi, tratto dall’omonima opera di Luigi Pirandello, originariamente ambientata nelle campagne agrigentine. La trasposizione cinematografica, girata invece nel territorio catanese, restituisce comunque atmosfere e tematiche tipiche dell’universo pirandelliano. Si tratta di un’opera poco conosciuta al grande pubblico che torna finalmente disponibile in versione restaurata grazie a Mustang Entertainment e Eagle Pictures, riportando alla luce un titolo rimasto per molti anni nell’oblio.
Questa nuova edizione è arricchita dal cortometraggio Teli di Girgenti, realizzato ad Agrigento da Giuseppe Galluzzo, anche interprete insieme a Maria Grazia D’Alessandro. Il corto rende omaggio al legame tra il territorio e il cinema di ispirazione pirandelliana. Il DVD è acquistabile sui principali store online e piattaforme di distribuzione. Un’occasione per riscoprire un’opera della cinematografia italiana e valorizzare, ancora una volta, il territorio agrigentino attraverso il cinema