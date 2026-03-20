Messina

Ripulivano soldi “sporchi” al casello autostradale, due arresti

Qui inserivano banconote da 50 euro macchiate con inchiostro blu - segno distintivo di denaro rubato - pagando un pedaggio di appena 0,50 euro e ottenendo il resto in contanti "puliti", pari a 49,50 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avevano ideato un sistema semplice quanto illecito per “ripulire” denaro di provenienza criminale, ma sono stati scoperti dalla Polizia Stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Due uomini di 48 e 41 anni, residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e arrestati nei giorni scorsi durante un servizio mirato condotto con il supporto della Sottosezione di Giardini Naxos.

I due viaggiavano a bordo di una Nissan Juke e avevano già effettuato numerosi transiti sospetti tra caselli autostradali. Il meccanismo era sempre lo stesso: dopo aver ritirato il biglietto d’ingresso, percorrevano un tratto minimo per poi uscire al casello successivo utilizzando le casse automatiche. Qui inserivano banconote da 50 euro macchiate con inchiostro blu – segno distintivo di denaro rubato – pagando un pedaggio di appena 0,50 euro e ottenendo il resto in contanti “puliti”, pari a 49,50 euro.

Un sistema ripetuto più volte anche nella stessa giornata, per massimizzare i profitti. L’attività investigativa ha portato al sequestro di oltre 8.000 euro in banconote da 20 e 50 euro macchiate. I due sono stati arrestati con l’accusa di riciclaggio in concorso e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria; sequestrato anche il veicolo utilizzato per i continui spostamenti lungo la tratta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Giudiziaria

Era accusato di accessi abusivi al sistema informatico, assolto poliziotto 
Cultura

A Racalmuto la Cerimonia della XVIII edizione del Premio “Una Poesia per la Pace”
Agrigento

Servizio civile universale, come partecipare al bando 
Racalmuto

Superenalotto, vinti oltre 18 mila euro a Racalmuto
Cultura

“Vicini di casa”, al teatro Pirandello la commedia con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti
Cultura

“Liolà” restaurato con il corto “Teli di Girgenti”, cinema e territorio agrigentino protagonisti
banner italpress istituzionale banner italpress tv