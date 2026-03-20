Agrigento

”Sciatunostro” al cinema Ciak di Agrigento, il regista Leandro Picarella: “grande emozione”

Alla proiezione del film presente il cast

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



“È una grande emozione partire da Agrigento, dopo la presentazione del film a Roma. È bello vedere la sala piena, è bello soprattutto per i ragazzi che mi hanno accompagnato in questo viaggio”, dice Leandro Picarella regista del film “Sciatunostro” a margine della prima proiezione nella serata di ieri nella città dove è nato e cresciuto. A fianco del regista ci sono i protagonisti del film: Giovannino, Ettore e Teresa, anche loro emozionati, si legge nei loro occhi, si percepisce nel tremolio della voce, ma carichi e fieri di aver vissuto una esperienza bellissima.
Nel film protagonista indiscussa è l’isola di Linosa, con i suoi pregi e i suoi difetti. L’estate a Linosa, l’amicizia tra due bambini, quella vera, pura, quella vissuta ogni giorno come un giorno spensierato, di gioco, di scoperta. Le immagini che scorrono, quelle girate con una vecchia videocamera che si uniscono al girato di oggi, quasi a voler segnare un ritorno indietro in questa società che corre sempre veloce e non si ferma mai a guardare oltre.
Vatinni da questa isola buia, abbi il coraggio di andare via ora che sei piccolo, e poi in estate torni e vieni a pescare”, dice in una scena del film lo zio ad Ettore durante una battuta di pesca che si appresta a lasciare l’isola per andare ad Agrigento a studiare.Uno spaccato di vita quotidiano. Una scelta, quella di andare per costruire un futuro con la voglia di ritornare sempre dove si è stati bene. Un momento carico di emozione e di nostalgia segnato dal suono delle sirene del traghetto che annuncia chi arriva e chi va. Dal 9 aprile il film sarà in tutti i cinema; è prodotto da Qoomoon con Rai Cinema, in collaborazione con Albedo Productions e Weelsee. La distribuzione è a cura di PostMov, apparato distributivo del cinema PostModernissimo di Perugia, mentre le musiche sono composte ed eseguite da Leandro Picarella.

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