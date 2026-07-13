Politica

Migrazioni, Pietro Bartolo presenta “Rete Lampedusa”

Un' alleanza che nasce per promuovere una nuova narrazione delle migrazioni, fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Il medico lampedusano Pietro Bartolo mercoledì 15 luglio, alle ore 10.00, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, a Roma, presenterà ufficialmente RETE LAMPEDUSA, l’alleanza che nasce per promuovere una nuova narrazione delle migrazioni, fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.

A presentare il progetto ci sarà anche Agostino Sella, presidente di Associazione Don Bosco 2000; e i contributi di Carlo Borgomeo, Kasia Smutniak, Vinicio Capossela (VINICIO), Eraldo Affinati, Nicolò Govoni, Luigi Patronaggio e Nello Scavo. L’incontro sarà moderato da Stefano Arduini, direttore di Vita.

“Sarà un appuntamento che riunirà protagonisti del mondo della cultura, dell’informazione e dell’impegno sociale per affermare un messaggio chiaro: le migrazioni rappresentano un’opportunità, non un’emergenza, e un’altra narrazione è possibile”, dichiara Pietro Bartolo.

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