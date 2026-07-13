Migrazioni, Pietro Bartolo presenta “Rete Lampedusa”

Il medico lampedusano Pietro Bartolo mercoledì 15 luglio, alle ore 10.00, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, a Roma, presenterà ufficialmente RETE LAMPEDUSA, l’alleanza che nasce per promuovere una nuova narrazione delle migrazioni, fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.

A presentare il progetto ci sarà anche Agostino Sella, presidente di Associazione Don Bosco 2000; e i contributi di Carlo Borgomeo, Kasia Smutniak, Vinicio Capossela (VINICIO), Eraldo Affinati, Nicolò Govoni, Luigi Patronaggio e Nello Scavo. L’incontro sarà moderato da Stefano Arduini, direttore di Vita.

“Sarà un appuntamento che riunirà protagonisti del mondo della cultura, dell’informazione e dell’impegno sociale per affermare un messaggio chiaro: le migrazioni rappresentano un’opportunità, non un’emergenza, e un’altra narrazione è possibile”, dichiara Pietro Bartolo.