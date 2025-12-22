Premio Progresso, riconoscimento speciale al Prefetto Caccamo: “La Prefettura punto di riferimento del territorio”

“Il Premio vuole essere un segno di benemerenza destinato a coloro che hanno contribuito concretamente all’elevazione del prestigio della comunità in ambiti cruciali quali l’innovazione in campo digitale, la tradizione, il valore sociale, la promozione culturale, l’internazionalizzazione e la competitività”, dice il commissario Giuseppe Termine.

Durante la cerimonia al Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo è stato consegnato il “Premio Speciale Progresso Economico 2025”. “Mi fa tanto piacere ricevere questo riconoscimento che ritengo sia stato attributo all’impegno speso sul territorio, perchè il Prefetto e la Prefettura sul territorio ha questo preciso compito di svolgere un’azione di coesione sociale e cercare di andare a fondo alle problematiche del territorio”, ha detto il Prefetto Caccamo a margine della consegna del riconoscimento, tirando le somme anche delle attività che sono state svolte durante l’anno. “È stato un anno impegnativo sotto tanti profili, non solo per quanto concerne la gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica ma abbiamo anche svolto tanti tavoli prefettizi. Ho contato circa venti riunioni sulla crisi idrica, ci siamo occupati del problema delle infrastrutture, ha sottolineato il prefetto Caccamo, interlocuzioni con i soggetti coinvolti sui territori, che hanno visto nella Prefettura un punto di riferimento. Impegno che abbiamo portato avanti per gli eventi di Capitale della cultura. Un anno impegnato su tanti fronti, con l’obiettivo comune di rispondere alle esigenze della collettività. Con i sindaci abbiamo avuto continui dialoghi, anche individuali, con le esigenze territoriali che sono state portata in Prefettura”, ha concluso Caccamo.