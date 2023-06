Premio speciale progresso economico 2023 al magistrato Luigi Birritteri

Consegnato stamani il “Premio progresso economico nell’era digitale”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala conferenze della sede di Via Atenea. L’Ente camerale, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, anche questo anno, ha voluto lanciare un segno di speranza per il futuro attraverso un attestato di riconoscenza ad alcune imprese del territorio che si sono particolarmente distinte sia sul versante dell’innovazione in campo digitale, che della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato. Nell’occasione è stato consegnato un attestato di benemerenza anche ad una personalità che si è particolarmente distinta per i suoi rilevanti meriti personali a vantaggio della comunità. Ed il riconoscimento è andato al dottor Luigi Birritteri, magistrato agrigentino oggi a capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia, al quale è andato il premio speciale Progresso economico 2023 “per il suo brillante percorso professionale, per lo stretto legame con il territorio e l’impegno per un sistema giudiziario virtuoso, che si declina come asset prezioso per la competitività del mondo imprenditoriale”.

Sono 14 le aziende che in questa edizione sono state premiate, con il Premio fedeltà al lavoro e il Premio speciale progresso economico mentre nove le aziende selezionate a cui è andato il premio dell’edizione 2023: Edilvetro di Tortorici Alfonso e Giuseppe, Essence of Sicily SRL, Aziende Agricole ScYavuru SRL., Essetch SRL, Scaligera & Intracarni Company SRL, Tenuta Racinesi SRL, Lattuca Gioielli SRL, Adler Resort Sicilia, Lido Garibaldi di Ragusa Romina, Medicalgas Criogenici srl.