Prende il muro e si ribalta con l’auto alla Valle dei Templi, miracolosamente illeso 

Un spaventoso incidente stradale autonomo è avvenuto intorno le 22:30 a pochi passi dal tempio di Ercole, alla Valle dei Templi. Un uomo alla guida di una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso in pieno il muro di cinta in prossimità di una curva e si è ribaltato con l’auto. Il veicolo si è completamente capovolto in mezzo alla carreggiata.

L’uomo, miracolosamente illeso, è riuscito ad uscire dal mezzo in autonomia. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a prestare il primo soccorso e chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta una Volante di polizia che si sta occupando dei rilievi e degli accertamenti del caso.