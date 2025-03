Presentato il libro “Le ville di Agrigento”

E’ stato presentato nei giorni scorsi, nella Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento, davanti ad un folto e qualificato pubblico il libro di Paolo Cilona “Le ville di Agrigento”.

Grazie ad un pregevole post pubblicato su facebook da Vera Di Francesco è possibile comprendere il valore del volume e lo sforzo dell’autore teso a tutelare siffatto patrimonio.

Ecco il testo:

“Il libro dello scrittore Paolo Cilona si concentra su un tema molto attuale e preoccupante: la devastazione delle ville storiche di Agrigento, una città che vanta un patrimonio architettonico e culturale straordinario. Le ville, che un tempo erano simboli di eleganza e della storia della Sicilia, oggi si trovano in uno stato di abbandono e degrado, a causa di diversi fattori, tra cui l’incuria, la mancanza di risorse per la manutenzione e l’abusivismo edilizio.

Cilona nel suo libro sottolinea l’importanza di salvaguardare e restaurare questi luoghi, non solo per preservare la bellezza e la storia della città, ma anche per valorizzare il turismo e l’economia locale. La devastazione delle ville non è solo una perdita per Agrigento, ma per l’intera Sicilia e per l’Italia, che rischiano di perdere parte del loro patrimonio culturale.

Attraverso il suo racconto, lo scrittore cerca di sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sull’urgenza di intervenire per fermare questo processo di decadenza, proponendo soluzioni concrete per il recupero delle ville, promuovendo il coinvolgimento di esperti e la collaborazione tra pubblico e privato. E’ un appello alla speranza e alla mobilitazione per la tutela di un patrimonio che appartiene a tutti”.