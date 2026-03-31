Agrigento

Pretende di essere visitata e crea il caos al Pronto soccorso di Agrigento, denunciata

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Momenti di forte tensione, ancora una volta, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove una donna di circa sessant’anni ha dato in escandescenze creando disordine e rallentando l’attività sanitaria.

Secondo quanto ricostruito, la paziente, originaria dell’Agrigentino, non avrebbe voluto attendere ulteriormente il proprio turno di visita. In preda all’agitazione, si sarebbe introdotta improvvisamente in uno degli ambulatori, iniziando a inveire contro il medico di turno con toni accesi e atteggiamento minaccioso. Una situazione che, per alcuni istanti, ha fatto temere il peggio.

Lanciato l’allarme sul posto è giunta una pattuglia della polizia che, dopo aver riportato la calma, ha chiarito la dinamica dei fatti. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Pretende di essere visitata e crea il caos al Pronto soccorso di Agrigento, denunciata
Porto Empedocle

Porto Empedocle, stabilizzati gli ex Asu: firmati i contratti dopo anni di attesa
Agrigento

Giuseppe Venezia nuovo Presidente del Collegio dei Revisori di Aica
Agrigento

Il deputato Pisano rompe il silenzio: “Io estraneo, fiducia in magistratura”
PRIMO PIANO

Ribera, rissa tra tunisini a colpi di sedie e tavoli: residenti preoccupati
Agrigento

Carabinieri, il colonnello Giovanni Pellegrino promosso Generale di Brigata
banner italpress istituzionale banner italpress tv