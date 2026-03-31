Pretende di essere visitata e crea il caos al Pronto soccorso di Agrigento, denunciata

Momenti di forte tensione, ancora una volta, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove una donna di circa sessant’anni ha dato in escandescenze creando disordine e rallentando l’attività sanitaria.

Secondo quanto ricostruito, la paziente, originaria dell’Agrigentino, non avrebbe voluto attendere ulteriormente il proprio turno di visita. In preda all’agitazione, si sarebbe introdotta improvvisamente in uno degli ambulatori, iniziando a inveire contro il medico di turno con toni accesi e atteggiamento minaccioso. Una situazione che, per alcuni istanti, ha fatto temere il peggio.

Lanciato l’allarme sul posto è giunta una pattuglia della polizia che, dopo aver riportato la calma, ha chiarito la dinamica dei fatti. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.