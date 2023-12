Progetto “Accademia”, donata la Mappatura Digitale del Teatro di Agrigento

Nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia denominato “ACCADEMIA”, è stata consegnata la mappatura digitalizzata della struttura del Teatro di Agrigento. Il momento significativo si è svolto alla presenza del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e del Presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti.

Il rilievo completo dello stato attuale di tutti i locali annessi alla sala “Pippo Flora” è stato donato e reso disponibile alla Fondazione Teatro Pirandello e all’Ufficio Tecnico Comunale. La cerimonia commemorativa si è tenuta presso l’Aula Magna Luca Crescente del Polo Universitario di Agrigento, un luogo che riflette l’importanza e la rilevanza di questa collaborazione multidisciplinare.

Il lavoro svolto in questa mappatura digitale del Teatro di Agrigento è il risultato tangibile di un impegno congiunto, simbolo della collaborazione internazionale e dello sforzo condiviso per preservare e valorizzare il patrimonio culturale. Questa iniziativa non solo rafforza i legami tra Italia e Tunisia ma rappresenta anche un passo significativo verso la conservazione e la promozione delle risorse culturali condivise.

Il Teatro di Agrigento, attraverso questa mappatura digitalizzata, potrà beneficiare di una comprensione dettagliata della sua struttura e delle potenzialità per future iniziative e interventi mirati.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto “ACCADEMIA” e sugli sviluppi futuri relativi alla mappatura digitale del Teatro di Agrigento si può consultare il sito web https://www.italietunisie.eu