Droga pronta per essere spacciata, un arresto e una denuncia

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio calatino.

Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Caltagirone, al termine di una articolata attività di osservazione e pedinamento, ha arrestato un soggetto e ne ha deferito in stato di libertà un altro, in quanto entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.

L’operazione scaturisce da numerose segnalazioni relative a un sospetto e continuo viavai di giovani presso un’abitazione del comune calatino. I servizi di appostamento hanno consentito ai poliziotti del Commissariato di documentare diversi incontri tra i due indagati e i presunti acquirenti. Nel corso delle attività, alcuni di questi ultimi sono stati fermati e trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish appena acquistate.

È, quindi, scattato il blitz operativo. Le perquisizioni eseguite hanno confermato il quadro indiziario: presso il soggetto denunciato a piede libero sono stati rinvenuti involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 4,30 grammi, marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Presso l’abitazione dell’uomo arrestato, invece, all’interno di un garage sono stati sequestrati circa 86 grammi di hashish, due bilancini di precisione e buste per il sottovuoto. Alla luce dei precedenti specifici e del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Caltagirone, mentre il complice è stato denunciato in stato di libertà.

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. La Polizia di Stato ribadisce il proprio costante impegno e massima attenzione nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati che destano maggior allarme sociale.