Pulizia e illuminazione: comitato Cannatello chiede incontro con il comandante polizia locale 

Continua con costanza ed intensità l’attività del Comitato di Quartiere “Cannatello” il cui Direttivo è quotidianamente impegnato a raccogliere le segnalazioni che provengono dai cittadini residenti nella zona e riportarle agli organi preposti e competenti. E’ di oggi, infatti, la richiesta che il coordinatore del Comitato, Renzo Marino, ha inoltrato al nuovo comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Lattuca, al quale intende sottoporre alla sua attenzione “…alcune tematiche quali la situazione della viabilità, l’illuminazione pubblica, la pulizia e la tutela ambientale, la situazione fognaria…”.

In quell’incontro i delegati del Comitato sottoporranno al maggiore Lattuca alcune situazioni riconducibili alla sfera delle sue competenze d’ufficio che creano, attualmente, un quadro sconfortante sulle condizioni del territorio e, conseguentemente, sulla qualità della vita degli abitanti di Cannatello, problematiche peraltro già rassegnate al sindaco Francesco Miccichè in occasione dell’incontro svoltosi presso il Palazzo comunale il 9 aprile scorso. Il coordinatore Marino, com’è scritto nella richiesta inoltrata al comandante, intende rappresentare alcune particolari criticità che attentano alla pubblica incolumità come, per esempio, l’attuale situazione della rotonda posta all’incrocio tra via Cavaleri Magazzeni e viale Magellano.