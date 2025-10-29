Quando la sanità agrigentina merita un plauso

Una buona notizia, il contrario di un caso di mala-sanità, che fa bene e che aiuta ad avere fiducia nei medici, nel personale infermieristico e para-sanitario e che induce una itera famiglia a ringraziare con vigore i sanitari che hanno dato il via al pubblico ringraziamento.

Ci scrive da Campofranco la dott.ssa Carolina Taibi Accolla per segnalare appunto un caso di buona sanità che ha riguardato il marito, Francesco Accolla finito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in gravissime condizioni per una caduta accidentale. Ecco il testo della lettera di ringraziamento che pubblichiamo integralmente:

La famiglia Accolla ringrazia per la tempestività dei soccorsi dati a Francesco Accolla e spiega:

“Ci sono persone che, con la loro professionalità e il loro esempio quotidiano, rendono onore alla medicina e alla nostra terra. Il dottor Gerlando Fiorica, primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è una di queste figure straordinarie.

In un contesto sanitario segnato da difficoltà e carenze, il dottor Fiorica si distingue per competenza, passione e dedizione assoluta verso i pazienti. La sua presenza è garanzia di cura, ma anche di serenità: chiunque entra in reparto percepisce immediatamente un clima di ordine, attenzione e profonda umanità. Sotto la sua guida, il reparto di Rianimazione è diventato un modello di efficienza e umanità, dove la tecnologia e la scienza si fondono con il rispetto per la persona. Il dottor Fiorica è un professionista che non si limita a dirigere, ma vive accanto al suo team e ai pazienti, giorno dopo giorno, con una dedizione che va ben oltre il dovere. Il suo modo di ascoltare, di spiegare con calma, di infondere fiducia anche nei momenti più critici, lascia un segno profondo nei cuori di chi lo incontra.

Il personale medico e infermieristico che lavora con lui sa di avere una guida capace di valorizzare ogni singola risorsa, un punto di riferimento sicuro e rispettato. E i familiari dei pazienti vedono in lui una luce di speranza, un medico che unisce la sapienza del sapere scientifico al calore dell’empatia umana.

Agrigento può essere fiera di avere nel proprio ospedale una figura come quella del dottor Gerlando Fiorica: un medico esemplare, un uomo di valore, un simbolo della buona sanità siciliana. A lui e alla sua straordinaria équipe va un ringraziamento sincero, profondo, commosso: per il lavoro silenzioso, per la professionalità che salva vite, per la sensibilità che restituisce dignità e conforto.

Grazie, dottor Fiorica, per essere il volto migliore della medicina”.