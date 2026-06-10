Agrigento

Questura, inaugurata la sala “Iside”: uno spazio dedicato alle persone fragili che chiedono aiuto

La “Sala Iside”, uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolare fragilità

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione



Presso la Questura di Agrigento è stata inaugurata la “Sala Iside”, uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolare fragilità. La donazione è stata fatta dal Lions club Agrigento alla Squadra mobile della Città dei templi.

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