Questura di Agrigento, riconoscimenti ai poliziotti impegnati in attività formative 

Questa mattina, nella sala “San Michele” della Questura di Agrigento, si è tenuta una cerimonia per premiare alcuni colleghi – istruttori di Tiro, Tecniche Operative e Infermieri Tecnici – che si sono distinti per l’impegno costante e la partecipazione attiva alle attività formative. Il riconoscimento vuole valorizzare chi, con serietà e continuità, contribuisce ogni giorno alla crescita professionale del personale in servizio.

Il lavoro svolto da questi operatori ha permesso di mantenere alti i livelli di preparazione tra i poliziotti della provincia di Agrigento, sempre pronti ad affrontare situazioni complesse e in continua evoluzione.

“La formazione continua è uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro: grazie all’addestramento costante, il personale acquisisce competenze tecniche, operative e normative indispensabili per svolgere al meglio il proprio servizio. Il Questore ha ringraziato personalmente i premiati, sottolineando l’importanza della professionalità e della dedizione che ogni giorno caratterizzano il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato” si legge in una nota della questura di Agrigento.