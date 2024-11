Raccolta differenziata non corretta, multe a residenti e commercianti in via Atenea 

Raffica di sanzioni per residenti e commercianti che non hanno eseguito correttamente la raccolta differenziata. La polizia locale di Agrigento ha elevato diverse multe – per un importo compreso tra i 130 e 600 euro – lungo via Atenea, la principale arteria della Città dei templi. Nel “mirino” dei vigili urbani gli abitanti del quartiere ma anche alcuni titolari di attività commerciali.

Tra questi anche il titolare di un market H24 e locali della movida. Gli agenti hanno passato al setaccio i sacchetti del giovedì, giornata in cui è prevista la raccolta dell’indifferenziato. All’interno dei cestini rifiuti di qualsiasi tipo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.