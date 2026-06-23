Agrigento

Radioterapia Agrigento, prosegue il progetto “un sorriso a quattro zampe insieme verso la luce”

I cani Margot e Ariel insieme alle assistenti dell’associazione Pet-Rainbow da qualche giorno stanno regalando emozioni, sorrisi in reparto

Pubblicato 44 minuti fa
Da Irene Milisenda

Prosegue il progetto “Un sorriso a quattro zampe insieme verso la luce” con gli Interventi Assistiti con gli animali come strumento di umanizzazione delle cure nel reparto di Radioterapia diretto dal primario Michele Bono presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Due bellissimi esemplari di golden retriever Margot e Ariel insieme alle assistenti IAA dell’associazione Pet-Rainbow da qualche giorno stanno regalando emozioni, sorrisi ai pazienti che devono sottoporsi a ciclo di chemioterapia o radioterapia. Attività di accudimento, rilassamento, risate, giochi ma anche racconti di esperienze.

Un sorriso, una carezza, una presenza. Negli Interventi Assistiti con gli animali non portiamo solo un cane in corsia: portiamo relazione, ascolto ed emozioni positive. Ogni incontro diventa un’opportunità per alleggerire l’attesa, favorire la connessione e ricordare che, anche nei percorsi più complessi, c’è spazio per un sorriso”, dichiara Cinzia Barno presidente dell’associazione.

Non solo gioco con Margot e Ariel ma anche momenti di ricordi, e di emozioni condivise; in una scatola ognuno ha potuto inserire un sogno, sono state appese le foto istantanee nel filo dei ricordi, un filo che dalla sala di attesa porta al bunker. “Chi percorrerà quel corridoio potrà rivedere i bei momenti trascorsi grazie alle foto appese”, continua Cinzia. “Sappiamo quanto è difficile affrontare la terapia, ma sappiamo quanto un sorriso, la condivisione, possa alleggerire tutto regalando delle bellissime pagine di vita vissuta”, ha concluso.

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