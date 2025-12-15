Agrigento

Rapinata al Viale della vittoria: 100 euro il bottino

Le indagini sono in corso e gli investigatori confidano molto su quanto registrato dalle video camere di sorveglianza attivate nella zona.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

E’ di cento euro il bottino di un rapinatore solitario che l’altra sera intorno alle 20, lungo il Viale della vittoria, nelle vicinanze della salita che porta in via via Giovanni XXIII, ha preso di mira un’agrigentina di 53 anni. La donna è stata rapinata della borsetta che conteneva 100 euro (oltre i documenti) da un uomo che impugnava una pistola. Il rapinatore per compiere il grave gesto è giunto al Viale della vittoria a bordo di un’autovettura usata anche per la fuga. Le urla della vittima hanno attirato le attenzioni di alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono immediatamente arrivate le Volanti della Polizia che hanno avviato indagini e ricerche del bandito che è riuscito, al momento, a far perdere le sue tracce.

