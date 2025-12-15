Un pony consegna regali ai piccoli pazienti del Cervello

La magia del Natale è arrivata nei reparti pediatrici dell’ospedale Cervello di Palermo grazie a Stitch, un piccolo pony Shetland di cinque anni, protagonista della tappa siciliana di “Natale con la Fise”, iniziativa di solidarietà promossa dalla Federazione italiana sport equestri. Per la prima volta in Sicilia, il progetto ha coinvolto l’azienda ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello.

Il Comitato regionale Fise, guidato da Flavio Sinagra, ha portato nell’area antistante al pronto soccorso pediatrico il mini-pony, accompagnato dalla mascotte regionale “Tano il pony siciliano” e da alcuni atleti. Vestito da Babbo Natale, Stitch, con il suo particolare occhio azzurro, ha consegnato doni ai piccoli pazienti, regalando un momento di serenità e condivisione in vista delle prossime festività natalizie. “Gli animali costituiscono un supporto di vita prezioso. La visita del pony regala un sorriso ai piccoli ricoverati della Pediatria, rendendo possibile condividere un’esperienza unica, di solidarietà e magia, un momento di connessione con la natura, di gioia ed emozioni positive”, ha sottolineato la direzione strategica di Villa Sofia Cervello.

“Il legame tra uomo e cavallo è tra i più antichi e straordinari: un rapporto capace di offrire benefici non solo fisici, ma anche psicologici, relazionali, educativi e sociali. Essere oggi all’ospedale Cervello con un vero pony, capace di comunicare in silenzio e in modo autentico, rappresenta per noi un’occasione speciale per regalare un Natale diverso ai bambini ricoverati”, ha commentato Sinagra.