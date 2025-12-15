Chris Clun arriva al Teatro Posta Vecchia di Agrigento con “Toxoplasmosi”

Chris Clun arriva al Teatro Posta Vecchia di Agrigento con lo spettacolo di cabaret “TOXOPLASMOSI“, uno spettacolo comico che racconta l’odissea della maternità oggi, tra ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor con l’intelligenza artificiale e ansie che negli anni ’90 non esistevano.

Un viaggio tragicomico tra i consigli non richiesti, l’infanzia contemporanea tutta bio Montessori e quella degli anni ’90, fatta di ciucci abusivi, pannolini di carta vetrata e seggiolini improvvisati.

Uno show che mette a confronto due mondi: quello dei genitori di ieri, che crescevano figli a istinto e quello dei genitori di oggi, che crescono figli a linee guida, forum e device con app.

Perché la toxoplasmosi forse non l’hai mai presa, ma l’ansia… quella sì. L’appuntamento è per Sabato 20 Dicembre ore 21, e domenica 21 dicembre ore 18. Ingresso 15euro