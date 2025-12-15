Agrigento

Temporali e raffiche di vento, torna il maltempo in Sicilia

Per la giornata di domani 16 dicembre diramata l'allerta meteo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Dopo giorni di sole e bel temo, domani tornano le piogge in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di Allerta gialla su tutta l’Isola.

Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, fenomeni accompagnati da rovesci intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’avviso ha validità dalle ore 16:00 del 15dicembre fino alle ore 24:00 del 16dicembre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Picchiato durante lite, muore dopo 12 giorni in ospedale
Palermo

Un pony consegna regali ai piccoli pazienti del Cervello
Giudiziaria

Due commercialisti condannati per concorso in bancarotta
Agrigento

Temporali e raffiche di vento, torna il maltempo in Sicilia
Cultura

Chris Clun arriva al Teatro Posta Vecchia di Agrigento con “Toxoplasmosi”
Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di ristrutturazione del campetto polivalente
banner italpress istituzionale banner italpress tv