Temporali e raffiche di vento, torna il maltempo in Sicilia
Per la giornata di domani 16 dicembre diramata l'allerta meteo
Dopo giorni di sole e bel temo, domani tornano le piogge in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di Allerta gialla su tutta l’Isola.
Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, fenomeni accompagnati da rovesci intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
L’avviso ha validità dalle ore 16:00 del 15dicembre fino alle ore 24:00 del 16dicembre.
