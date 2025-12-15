Catania

Picchiato durante lite, muore dopo 12 giorni in ospedale

Per un giovane di 23anni è scattata l’accusa di omicidio volontario

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, un 57enne di Catenanuova (Enna), sposato e padre di un figlio, picchiato a morte da un ventitreenne del luogo. Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell’ennese.

L’uomo, le cui condizioni erano apparse da subito gravissime era stato subito trasportato all’ospedale catanese dove è stato ricoverato con la prognosi riservata. Il ventitreenne, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, che era indagato per tentato omicidio e adesso è accusato di omicidio volontario, si è dichiarato estraneo ai capi d’accusa che gli sono contestati in sede di interrogatorio di garanzia. All’origine dell’aggressione, secondo la tesi dell’accusa, ci sarebbero motivi legati a dissidi tra le due famiglie.

