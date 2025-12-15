Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di ristrutturazione del campetto polivalente

Verrà realizzato un nuovo campo di calcio a 5

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

A Sant’Angelo Muxaro dopo gli interventi di ristrutturazione e ripristino della palestra comunale, cominceranno nel 2026 i lavori per la realizzazione, con la rifunzionallizzazione del vecchio campetto polivalente di C.da Sopracanale, di un nuovo campo di calcio a 5, uno spazio moderno e funzionale che diventerà un punto di riferimento per i ragazzi e per tutta la comunità.

Lo sport è crescita, educazione, rispetto delle regole e aggregazione sociale, soprattutto nei piccoli centri come il nostro. Prosegue con decisione il nostro impegno per lo sport e per i giovani di Sant’Angelo Muxaro”, dichiara in una nota il sindaco Angelo Tirrito. “Creare luoghi dove ragazzi ed adulti possano incontrarsi, allenarsi e condividere passioni significa investire nel futuro del paese. Questo nuovo impianto non sarà solo un campo da gioco, ma un luogo di vita, di amicizia e di condivisione, aperto a tutti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cultura

Chris Clun arriva al Teatro Posta Vecchia di Agrigento con “Toxoplasmosi”
Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di ristrutturazione del campetto polivalente
Agrigento

Stabilizzazione per trentacinque assistenti tecnici informatici all’ASP di Agrigento
Agrigento

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e i Supereroi Acrobatici regalano sorrisi e gioia ai pazienti di Pediatria
dalla Regione

Caro voli, Codacons: “Sicilia Express? Sconfitta non vittoria”
Ribera

10eLotto, a Ribera centrata vincita da 100mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv