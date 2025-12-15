Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di ristrutturazione del campetto polivalente

A Sant’Angelo Muxaro dopo gli interventi di ristrutturazione e ripristino della palestra comunale, cominceranno nel 2026 i lavori per la realizzazione, con la rifunzionallizzazione del vecchio campetto polivalente di C.da Sopracanale, di un nuovo campo di calcio a 5, uno spazio moderno e funzionale che diventerà un punto di riferimento per i ragazzi e per tutta la comunità.

“Lo sport è crescita, educazione, rispetto delle regole e aggregazione sociale, soprattutto nei piccoli centri come il nostro. Prosegue con decisione il nostro impegno per lo sport e per i giovani di Sant’Angelo Muxaro”, dichiara in una nota il sindaco Angelo Tirrito. “Creare luoghi dove ragazzi ed adulti possano incontrarsi, allenarsi e condividere passioni significa investire nel futuro del paese. Questo nuovo impianto non sarà solo un campo da gioco, ma un luogo di vita, di amicizia e di condivisione, aperto a tutti.“