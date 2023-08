Reddito di cittadinanza, l’assessore Vullo spiega le novità per chi ha perso il sussidio

Oggi in conferenza stampa l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo ha fornito una serie di dati e chiarimenti in merito alle ultime novità in materia di reddito di cittadinanza.

“Ho voluto fare questo incontro con la stampa in pieno agosto per dare chiarimenti e informazioni importanti alla cittadinanza. In primis sul Reddito di cittadinanza e le misure di sostegno a reddito visto le novità normative, dal primo gennaio 2024 entra il nuovo Assegno di Inclusione (ADI).

Dal primo settembre parte il supporto formazione lavoro (SSL), che sostituisce per i percettori di Rdc attivabili a lavoro. Infatti ho voluto chiarire a tutti coloro che hanno avuto sospeso l’Rdc per sviscerare meglio la problematica, che per la presa in carico SFL dovranno recarsi al Centro per l’Impiego di Via Acrone, il settore servizi sociali del Comune prenderà in carico solo i fragili, gli over 60 e coloro i quali hanno figli minori, per questo è inutile per gli altri percettori o ex percettori ingolfare gli uffici comunali.

Abbiamo finalmente risolto la vicenda dei Puc (Progetti di utilità collettiva), un iter lungo e tortuoso dovuto non ad una nostra mancanza ma ad una problematica atavica di mancato allineamento degli strumenti finanziari di bilancio che bloccava lo start al progetto. Oggi grazie a un lavoro immane degli uffici, con l’ausilio e il supporto delle assistenti sociali a tempo determinato e coordinati dalla Dott.ssa Pitrone per la parte sociale e la Dott.ssa Urso per la parte amministrativa sono stati selezionati i primi 70 “pucchisti” che già hanno iniziato a lavorare in città, i progetti sono 2 riguardano attività di spazzamento e decoro urbano, dislocati in 12 zone della città e assicurano 4 ore al giorno per un totale di 4 giorni la settimana.E posso dare un’altra notizia che da qui al 31 dicembre, i pucchisti impegnati nel progetto saranno implementati fino a 140, un risultato che a breve porterà giovamento all’intera collettività in termini di pulizia e migliorie generali per il territorio.Infine sulla carta sociale, posso dare un dato finora sono state assegnate agli uffici comunali 1632 carte, mentre il ritiro delle carte avviene presso gli sportelli di Poste Italiane anche questo è un provvedimento nazionale e sui requisiti e i beneficiari l’ente deputato è l’Inps, noi abbiamo solo fornito i dati di residenza e nuclei familiari, attraverso i controlli anagrafici.

Concludo dicendo che il lavoro paga e il settore sociale lavora senza strombazzamenti ma con grande dedizione e nell’interesse della collettività si danno risposte concrete. Ho la fortuna di essere supportato da risorse umane che non hanno mai guardato l’orologio e il lassismo, ma hanno prodotto risultati e sono sempre a disposizione di coloro che si interfacciano con il welfare in ogni suo aspetto e in ogni forma prevista dalle leggi vigenti”