Referendum Giustizia, Anm spiega le ragioni del no

Dopo l’evento di ieri al Rouge et noir di Palermo, si avvicina l’iniziativa in territorio agrigentino. avente per tema “Referendum Giustizia – Le ragioni del No. Difendiamo la Costituzione”, organizzato dal “Comitato per il No” dell’Associazione nazionale magistrati, Il 23 gennaio, infatti, alle ore 17 il Teatro della Posta vecchia ospiterà un incontro aperto alla cittadinanza per esporre le ragioni del No.

Secondo il presidente dell’Anm distrettuale Carlo Hamel “Sarà un evento corale, che vedrà la partecipazione non soltanto dei magistrati agrigentini, ma dell’accademia, dell’avvocatura e di tanta parte della società civile. Il Comitato nasce dall’esigenza di informare i cittadini sui rischi di una riforma che non migliora il servizio giustizia e incide sulla spesa pubblica, affinchè tutti possano esprimere un voto consapevole al referendum”. Pure il presidente dell’Anm di Agrigento Manfredi Coffari sottolinea: “È un occasione di dibattito sul tema della giustizia, i problemi sono tanti e l’Anm da tempo denuncia la mancanza di risorse e personale. Di questo la riforma non parla”.

L’iniziativa, alla quale parteciperà il nuovo presidente della Sezione distrettuale dell’Anm, Carlo Hamel, è coordinata dal giudice Matteo De Nes, responsabile territoriale del Comitato e da Manfredi Coffari, presidente della Sottosezione Anm di Agrigento. Sono previsti gli interventi del Procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo e dei presidenti Wilma Mazzara e Giuseppe Miceli, oltre al prof. Andrea Merlo e tanti esponenti del mondo dell’avvocatura, dell’associazionismo e della società civile. Per l’occasione è prevista pure la proiezione di messaggi inediti del giornalista Attilio Bolzoni e dell’attrice Ester Pantano.