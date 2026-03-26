Agrigento

Reinserimento sociale, istituzioni, terzo settore e imprese insieme per costruire inclusione

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei risultati del progetto “RI-Uscire”, promosso da I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto oggi ad Agrigento, presso la Sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Griffo”, il convegno territoriale “Cantiere Comunità: la responsabilità collettiva del reinserimento”, un momento di confronto istituzionale di alto profilo tra sistema penitenziario, enti pubblici, terzo settore e mondo produttivo. L’iniziativa ha registrato una partecipazione qualificata, confermando la crescente attenzione verso il tema del reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Un approccio condiviso e sistemico

Nel corso dei lavori è emersa con forza la centralità di un approccio condiviso: il reinserimento sociale non può essere considerato un processo isolato, ma rappresenta una responsabilità collettiva che richiede il coinvolgimento attivo e coordinato di tutti gli attori istituzionali e territoriali. Il rispetto delle istituzioni e la costruzione di reti solide e collaborative sono stati indicati come elementi fondamentali per garantire percorsi efficaci di inclusione e riduzione della recidiva.

“Oggi abbiamo dimostrato che il reinserimento non è un obiettivo astratto: è un percorso possibile quando le istituzioni lavorano insieme, con metodo e con rispetto per la persona. L’esecuzione penale esterna è uno strumento prezioso che produce sicurezza reale per la comunità, e i risultati del progetto RI-Uscire lo confermano con dati concreti.” Dott. Stefano Papa – Direttore Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei risultati del progetto “RI-Uscire”, promosso da I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi, quale esempio concreto di intervento integrato sul territorio. Il progetto si fonda su una logica di rete che mette in relazione sistema penitenziario, enti pubblici, servizi territoriali, terzo settore e imprese, con l’obiettivo di accompagnare le persone in esecuzione penale verso percorsi di autonomia, inclusione e dignità.

“La Casa Circondariale di Agrigento crede profondamente nel valore della collaborazione con il territorio. Il carcere non può essere un luogo di sola custodia: deve essere un luogo di cambiamento. Iniziative come RI-Uscire ci permettono di lavorare concretamente per restituire alla società persone più consapevoli e capaci di un futuro diverso.”Dott.ssa Anna Puci – Direttore Casa Circondariale di Agrigento

Il report finale è stato presentato dal Dott. Joseph Zambito, Direttore di I.So.R.S. e capofila del progetto, evidenziando l’efficacia di modelli operativi basati sulla collaborazione interistituzionale e sulla valorizzazione delle competenze individuali.

A conclusione della prima parte dell’evento, attraverso la voce dal vivo dell’attore Ignazio Marchese e dai vocali dell’attrice Alessia Di Santo, è stato dedicato uno spazio alle narrazioni dei detenuti e degli utenti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, i cui contenuti hanno emozionato non poco i presenti.

Ha coordinato brillantemente i lavori dell’evento la Dott.ssa Piera Lo Leggio, che ha condotto con competenza e dinamismo i lavori garantendo un confronto ricco e produttivo.

Moderata abilmente dal Dott. Adalberto Catanzaro, la tavola rotonda ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, imprese, enti del terzo settore, ordini professionali e organizzazioni di categoria. È stato ribadito il ruolo centrale della comunità nel sostenere percorsi di inclusione e nel favorire il reinserimento lavorativo.

La sessione “Approfondimento Best Practices” ha visto l’intervento anche della Dott.ssa Nadia Lodato (Coordinatrice progetto “Jail to Job: Carcere, Imprese e Comunità”) e di tante altre realtà che già collaborano proficuamente con l’ULEPE e con il Carcere di Agrigento.

L’evento ha rappresentato un momento di sintesi e rilancio, evidenziando la necessità di consolidare modelli stabili di integrazione tra politiche sociali, lavoro e giustizia. Il progetto “RI-Uscire” si configura come una buona pratica replicabile, in grado di contribuire alla definizione di strategie strutturate per il reinserimento sociale su scala territoriale e nazionale.

Il convegno è stato accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale della Sicilia. Il servizio di accoglienza è stato curato dell’I.I.S. “Ambrosini – M. L. King” di Favara.

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