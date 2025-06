Rete idrica, il presidente dell’Ati: “Lavori continuano ma molto a rilento”

Vanno a rilento i lavori di ristrutturazione della nuova rete idrica ad Agrigento. Lavori che, inaugurati in pompa magna alla presenza del presidente Schifani il 14 aprile 2025, oggi sono oggetto di indagine, così come altre opere pubbliche, della Procura della Repubblica di Agrigento. Lentezza dei lavori che ha portato l’Ati, che è l’ente beneficiario del finanziamento per il rifacimento della rete idrica, a convocare una riunione urgente per fare il punto della situazione.

“I lavori continuano ma siamo molto a rilento”, dice il presidente dell’Ati, Giovanni Cirillo. “Ho convocato questa riunione per fare il punto della situazione e per capire se la ditta è nelle condizioni di poter fare i lavori. La durata delle opere, continua il sindaco Cirillo, non è stata determinata perché ci sono stati anche dei problemi legati al sottosuolo e ad alcuni inadempimenti della ditta. Domani faremo il punto anche perchè il prossimo 12 giugno, la commissione nominata dal presidente della Regione, Renato Schifani sarà presente nella nostra sede e vorrà delle relazioni dettagliate e insieme faremo un sopralluogo”, ha concluso il presidente dell’Ati a margine della riunione alla quale erano presenti il sindaco Franco Miccichè, il direttore di Aica Claudio Guarneri e l’ingegnere Fiorino, Enzo Greco Lucchina direttore generale Ati idrico.