Rete idrica ad Agrigento, Schifani: “dispersione acqua non è più tollerabile”

“Un giorno importante, siamo qui per testimoniare come il governo regionale sia attentissimo alle esigenze di una vita quotidiana normale nell’Agrigentino ma anche nella Sicilia”. Così il presidente della Regione Renato Schifani ad Agrigento per inaugurare l’inizio dei lavori di rifacimento della rete idrica agrigentina che prenderanno il via in via Demetra. Hanno partecipato oltre al primo cittadino di Agrigento, Franco Miccichè, anche i deputati regionali Gallo, La Rocca, Savarino, e Pace; presente tra gli altri anche l’assessore dimissionario Roberto Di Mauro, oltre agli ingegneri tecnici di Aica, che hanno spiegato come si svolgeranno i lavori.

“La dispersione delle reti idriche è una delle cause della siccità che non possiamo più tollerare, è un fatto inqualificabile perché abbassa la qualità della vita alla quale hanno diritto i cittadini siciliani – continua Schifani – Quindi iniziamo i lavori per finire entro un anno, un anno e mezzo, per dare alla città una nuova rete idrica assieme ai dissalatori che abbiamo già in previsione a Porto Empedocle che verranno realizzati entro l’estate, e vi saranno interventi complessivi di contrasto alla siccità, perché è cambiato l’ecosistema, ma questo cambiamento dell’ecosistema ci sta consentendo anche di affrontare in maniera strutturata e strategica le annose vicende del mancato flusso d’acqua, per esempio ad Agrigentodove storicamente è un fatto più che notorio che più del 50% dell’acqua immessa nella rete idrica venga dispersa. Sono episodi che non possiamo più tollerare. Abbiamo investito 30 milioni di risorse proprio per fare in modo che la qualità della vita migliori e che non ci sia più acqua dispersa”, ha concluso il governatore siciliano a margine dell’inizio dei lavori.

L’intervento da 30 milioni di euro, che è stato al momento finanziato solo in stralcio, prevede la riorganizzazione del sistema interno di distribuzione idrica, con la posa di 45 chilometri di nuove condotte, tra reti principali e secondarie ed il rifornimento per circa 10 mila utenze, riducendo ovviamente le perdite e migliorando l’efficienza.