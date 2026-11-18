“Quella che, ormai da decenni, è una emergenza tutta agrigentina, negli ultimi mesi sta assumendo i contorni di una situazione del tutto insostenibile. E si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini di perdite d’acqua in diverse zone di Agrigento. Una situazione che desta forte preoccupazione e sulla quale è necessario fare immediatamente chiarezza e individuare soluzioni concrete”. A parlare è il consigliere comunale di Futuro Nazionale di Agrigento Marcello Fattori, che torna sul tema dei disservizi idrici nel capoluogo.

“La città – aggiunge Fattori – da diversi decenni convive con una persistente difficoltà nell’approvvigionamento idrico, ma la situazione continua ad aggravarsi. Il tutto mentre a Maddalusa nulla è stato ancora posto in essere per trovare rimedi. È inaccettabile che, mentre i cittadini attendono l’arrivo dell’acqua nelle proprie abitazioni, la stessa venga al contempo dispersa per strada a causa di perdite che spesso non vengono monitorate e riparate tempestivamente”. “Chiedo ad AICA di intervenire senza ulteriori ritardi – continua il consigliere – e di predisporre una ricognizione urgente di tutte le perdite presenti sul territorio comunale, indicando per ciascuna i tempi previsti per la riparazione. È inoltre necessario conoscere le cause di queste continue rotture e verificare lo stato delle condotte, programmando gli interventi strutturali necessari. All’Amministrazione comunale chiedo di attivarsi formalmente nei confronti del gestore e di sollecitare il coinvolgimento dell’ATI. Qualora le risorse e i mezzi disponibili non fossero sufficienti a fronteggiare la situazione, si chieda il supporto della Regione Siciliana e, in presenza dei necessari presupposti, della Protezione civile”.”Non possiamo continuare ad assistere a questo paradosso: cittadini costretti a riempire bidoni di plastica e acqua che si perde incredibilmente nelle nostre strade. Servono meno giustificazioni, più controlli e soprattutto interventi concreti. Agrigento non può permettersi di sprecarne neanche una goccia e, soprattutto, i problemi vanno affrontati con una seria pianificazione”, conclude Marcello Fattori.