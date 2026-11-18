Polizia, presentato il calendario 2027: dodici scatti per raccontare l’empatia dell’agente
Il Calendario 2027, è stato realizzato da Roselena Ramistella, fotografa di fama internazionale
Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Calendario della Polizia di Stato, un progetto curato dall’Ufficio comunicazione della Polizia, che, da oltre vent’anni, unisce legalità, solidarietà e arte.
Il Calendario 2027, è stato realizzato da Roselena Ramistella, fotografa di fama internazionale, alla quale è stato affidato il compito di raccontare, attraverso le immagini, l’aspetto empatico del lavoro quotidiano dei poliziotti, contrassegnato da intensità e concentrazione negli istanti precedenti all’azione.Ciò che caratterizza questo calendario è la scelta di aggiungere ai dodici scatti, e alla foto di copertina, una tavola finale nella quale altre immagini completano il racconto, immortalando i momenti precedenti o successivi a quelli presenti nei dodici mesi.
Oggi in occasione della presentazione ufficiale circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari hanno partecipato ad una giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.
Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà il progetto dell’UNICEF in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili, e il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.