Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Calendario della Polizia di Stato, un progetto curato dall’Ufficio comunicazione della Polizia, che, da oltre vent’anni, unisce legalità, solidarietà e arte.

Il Calendario 2027, è stato realizzato da Roselena Ramistella, fotografa di fama internazionale, alla quale è stato affidato il compito di raccontare, attraverso le immagini, l’aspetto empatico del lavoro quotidiano dei poliziotti, contrassegnato da intensità e concentrazione negli istanti precedenti all’azione.Ciò che caratterizza questo calendario è la scelta di aggiungere ai dodici scatti, e alla foto di copertina, una tavola finale nella quale altre immagini completano il racconto, immortalando i momenti precedenti o successivi a quelli presenti nei dodici mesi.

Oggi in occasione della presentazione ufficiale circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari hanno partecipato ad una giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà il progetto dell’UNICEF in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili, e il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.