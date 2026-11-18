I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno deferito in stato di libertà una donna di 35 anni, originaria della Germania, ritenuta responsabile, di false dichiarazioni per il rilascio della SCIA, falsità materiale e ideologica commessa dal privato in atto pubblico, invasione di terreni o edifici pubblici e deturpamento di beni culturali.

L’operazione si è svolta durante un servizio coordinato di controllo del territorio, effettuato in orario notturno presso un locale del centro cittadino di cui l’indagata è titolare. Nel corso delle verifiche sono state accertate gravi irregolarità nei titoli autorizzativi dell’attività commerciale, per le quali si è proceduto al sequestro penale della relativa documentazione.

Nel medesimo contesto operativo, sono state inoltre rilevate diverse violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, gestione degli spazi esterni e occupazione non autorizzata della strada e del marciapiede. All’esito dei controlli, alla commerciante sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di oltre 9.000 euro, informando le competenti Autorità.