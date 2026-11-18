Il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo ha nominato Paolo Padalino come nuovo Assessore. “Ogni nuovo incarico rappresenta una nuova opportunità, ma soprattutto un impegno verso i cittadini e il territorio. Siamo certi che Paolo saprà affrontare questo percorso con serietà, passione e spirito di servizio, mettendo competenze ed energie a disposizione della nostra comunità”, dichiara il primo cittadino augurando un “buon lavoro, con la convinzione che attraverso il dialogo, la collaborazione e l’impegno condiviso si possano raggiungere traguardi importanti. Insieme, con determinazione e responsabilità, per costruire nuove opportunità e guardare al futuro con fiducia”.