Politica
San Biagio Platani, Padalino nuovo assessore
La nomina da parte del sindaco Salvatore Di Bennardo
Il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo ha nominato Paolo Padalino come nuovo Assessore. “Ogni nuovo incarico rappresenta una nuova opportunità, ma soprattutto un impegno verso i cittadini e il territorio. Siamo certi che Paolo saprà affrontare questo percorso con serietà, passione e spirito di servizio, mettendo competenze ed energie a disposizione della nostra comunità”, dichiara il primo cittadino augurando un “buon lavoro, con la convinzione che attraverso il dialogo, la collaborazione e l’impegno condiviso si possano raggiungere traguardi importanti. Insieme, con determinazione e responsabilità, per costruire nuove opportunità e guardare al futuro con fiducia”.
Redazione
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