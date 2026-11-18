Un grosso albero è caduto in via Lo Iacono a Palermo a causa del forte vento che in queste ore sta sferzando il capoluogo. Il tronco ha invaso tutta la sede stradale danneggiando due auto parcheggiate e la rete elettrica. Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale a Villa Sofia ma non è grave. Una seconda persona è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 e ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’energia sarà interrotta per alcune ore. Per questo motivo sono state interrotte le lezioni dell’asilo Nemo che si trova nella zona e i genitori sono stati invitati a prendere i bimbi e portarli a casa.