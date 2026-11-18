Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Realmonte ha individuato, nella località Lido Rossello, un presunto furto di acqua ed energia elettrica ai danni del Comune.

L’accertamento, richiesto dal Comando di Polizia Locale, è stato effettuato con il supporto dei tecnici di AICA ed ENEL, che hanno collaborato alle verifiche sulle rispettive reti di distribuzione.

Al termine delle prime attività è stata trasmessa apposita informativa all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni di competenza mentre ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, al fine di definire compiutamente la portata delle irregolarità riscontrate e le eventuali responsabilità.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli disposti dal Comando di Polizia Locale, finalizzati alla prevenzione e all’accertamento degli illeciti e alla tutela del patrimonio e delle risorse pubbliche