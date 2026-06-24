Calcio, primo colpo di stagione per il Gemini: Giuseppe Gambino è biancorosso

Primo colpo del Direttore La Corte. Al Gemini Calcio arriva Giuseppe Gambino, attaccante di grande esperienza e autentico bomber del calcio italiano.

Oltre 250 gol in carriera, protagonista tra Serie C, Serie D, Eccellenza e Promozione, Gambino ha vestito maglie prestigiose come Como, Cosenza, Taranto, Monopoli, Brindisi, Andria, Teramo e Akragas, lasciando ovunque il segno con i suoi gol.

Un’operazione di grande spessore, condotta con determinazione e visione dal Direttore Sportivo La Corte in perfetta sinergia con il Club Manager Giovanni Rinaldi, il cui lavoro costante e prezioso è stato determinante per portare al Gemini un profilo di assoluto valore.