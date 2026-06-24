Bivona in visita da Papa Leone XIV in Vaticano: benedetta la corona argentea di Santa Rosalia

In occasione della solennità di San Giovanni Battista a Roma, il sindaco di Bivona Milko Cinà insieme all’arciprete Don Marco Vella si sono recati in udienza da Papa Leone XIV, presso la Città del Vaticano.

Il Sindaco, a nome della Città, ha donato al Santo Padre una tela del maestro Parisi, riproducente il Fercolo di Santa Rosalia; l’Arciprete ha presentato a Papa Leone la corona argentea della Santa Padrona chiedendo di benedire con essa tutti i Bivonesi residenti e forestieri. La Presidente del Consiglio ha presentato la Chiave in argento della Città che il Papa ha benedetto e la Coordinatrice del Comitato Festeggiamenti Rosaliani ha fatto benedire la Plancia che i coordinatori indossano quando sono in carica. Al Santo Padre è stato riferito che, secondo fonti storiche, il culto di Santa Rosalia in Bivona, è il più antico della Sicilia, contemplando nelle memorie storiche, l’omonima Chiesa a lei dedicata, fin dal 1246. Il Pontefice ha benevolmente concesso la sua benedizione apostolica.

Sabato prossimo, 27 giugno, durante la messa in Santa Rosalia a Bivona alle ore 16,30 l’arciprete Vella incoronerà il capo della Patrona Santa Rosalia a ricordo del felice evento.