Bivona

Bivona in visita da Papa Leone XIV in Vaticano: benedetta la corona argentea di Santa Rosalia

Ad incontrare il Papa il sindaco Milko Cinà insieme all'arciprete Don Marco Vella

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

In occasione della solennità di San Giovanni Battista a Roma, il sindaco di Bivona Milko Cinà insieme all’arciprete Don Marco Vella si sono recati in udienza da Papa Leone XIV, presso la Città del Vaticano.

Il Sindaco, a nome della Città, ha donato al Santo Padre una tela del maestro Parisi, riproducente il Fercolo di Santa Rosalia; l’Arciprete ha presentato a Papa Leone la corona argentea della Santa Padrona chiedendo di benedire con essa tutti i Bivonesi residenti e forestieri. La Presidente del Consiglio ha presentato la Chiave in argento della Città che il Papa ha benedetto e la Coordinatrice del Comitato Festeggiamenti Rosaliani ha fatto benedire la Plancia che i coordinatori indossano quando sono in carica. Al Santo Padre è stato riferito che, secondo fonti storiche, il culto di Santa Rosalia in Bivona, è il più antico della Sicilia, contemplando nelle memorie storiche, l’omonima Chiesa a lei dedicata, fin dal 1246. Il Pontefice ha benevolmente concesso la sua benedizione apostolica.

Sabato prossimo, 27 giugno, durante la messa in Santa Rosalia a Bivona alle ore 16,30 l’arciprete Vella incoronerà il capo della Patrona Santa Rosalia a ricordo del felice evento.

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