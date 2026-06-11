Agrigento

Rifiuti, domani possibili disagi nella raccolta della plastica ad Agrigento

La raccolta del vetro, invece, sarà effettuata regolarmente

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Si informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica previsto per domani, venerdì 12 giugno, sarà regolarmente effettuato, ma potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti.

Tale situazione è dovuta al fatto che, a causa della chiusura dell’impianto di conferimento del rifiuto secco residuo nella giornata di giovedì 11 giugno, non è stato possibile procedere allo scarico dei mezzi impiegati nel servizio di raccolta. La raccolta del vetro, invece, sarà effettuata regolarmente. Si invitano pertanto i cittadini a esporre normalmente i mastelli della plastica e del vetro, confidando nella comprensione per eventuali ritardi che dovessero verificarsi. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

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