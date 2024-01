Rifiuti in via Gioeni, l’appello del Comitato: “Pulizia e telecamere contro incivili”

Con una lettera indirizzata al Sindaco e ad alcuni amministratori agrigentini, il “Comitato Gioeni”, che riunisce i residenti nel quartiere costituito da via Gioeni e dintorni, stigmatizza il comportamento fortemente incivile di taluni. A riprova di ciò rifiuti vari sono abbandonati in diverse parti della zona e, specie certi ingombranti, in angoli difficilmente accessibili. Gli abitanti del suddetto rione chiedono quindi la sua pulizia, la realizzazione di una ringhiera di protezione laddove necessita, l’installazione di un sistema di videosorveglianza atta ad evitare l’irrazionale rilascio del pattume. Naturalmente quanto precede al fine di avere un ambito cittadino più decoroso e vivibile, sano.