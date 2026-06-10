Agrigento

Rifiuti, la raccolta del secco di domani verrà anticipata alle 5 del mattino

Si invitano pertanto gli utenti interessati a esporre i mastelli entro e non oltre le ore 3:00 dello stesso giorno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si informa la cittadinanza che, per esigenze organizzative del servizio, domani, giovedì 11 giugno la raccolta del secco residuo verrà anticipata alle ore 5:00. Si invitano pertanto gli utenti interessati a esporre i mastelli entro e non oltre le ore 3:00 dello stesso giorno. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.

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