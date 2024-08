Rifiuti nell’ascensore dell’ospedale, lo sfogo del cardiologo: “Divario culturale tra nord e sud”

“Chiamato in reperibilità, entri in ascensore e trovi questo.. cosa dire.. penso che il divario culturale tra nord e sud rimarrà sempre tale.. anzi.. aumenterà sempre di più”. È il commento del cardiologo Giovanni Vaccaro che ha immortalato sui social una scena vergognosa avvenuta nell’ascensore dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alcuni incivili, dopo aver mangiato, hanno infatti ben pensato di gettare i rifiuti proprio all’interno dell’ascensore del nosocomio: tovaglioli sporchi, lattine, salsa, una bottiglia in plastica. Il tutto è stato documentato dal cardiologo che ha condiviso la scena sui social.