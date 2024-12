Rifiuti, raccolta differenziata regolare il 25 e il 26 dicembre ad Agrigento

Raccolta rifiuti regolare ad Agrigento il 25 e il 26 dicembre prossimi. Le Ditte del Raggruppamento temporaneo di Imprese opereranno regolarmente anche nei giorni di Natale e di Santo Stefano con la raccolta della differenziata prevista dal calendario che prevede per mercoledì, umido, carta e cartone e per giovedì il secco residuo.

I turni di lavoro inizieranno alle 4 del mattino in modo da potere effettuare il conferimento in discarica e pertanto i mastelli dovranno essere esposti la sera precedente e comunque entro e non oltre le 4 del mattino del giorno della raccolta. Per il 25 e 26 dicembre saranno invece sospesi i servizi delle isole ecologiche mobili.