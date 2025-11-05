Rigenerazione urbana Monserrato e Villaseta, la Corte d’appello accoglie il ricorso del Comune: restituiti 6 milioni per le opere

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1554/2025 pubblicata il 28 ottobre, ha accolto integralmente l’appello del Comune di Agrigento, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Giglio, riconoscendo il pieno diritto all’erogazione dei finanziamenti regionali destinati alle opere di riqualificazione e urbanizzazione dei quartieri di Monserrato e Villaseta, per un importo complessivo di oltre 6,2 milioni di euro.

Si tratta di risorse inserite nell’Accordo di Programma Integrato Monserrato–Villaseta, riguardanti interventi di: urbanizzazione primaria e secondaria, arredo urbano e sistemazioni ambientali, risanamento geologico e ambientale di Monserrato, ristrutturazione e adeguamento dei campetti sportivi del Parco del Mediterraneo a Villaseta, completamento delle infrastrutture e degli spazi pubblici nei quartieri interessati.

La decisione annulla il decreto regionale del 2013, con cui la Regione Siciliana aveva revocato le somme già assegnate, confermando la piena legittimità dell’operato del Comune di Agrigento e dell’IACP, che avevano agito correttamente e nel rispetto degli impegni assunti. La Corte ha inoltre condannato l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.

In particolare, le somme residue non erogate ed illegittimamente revocate da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Trasporti della Regione siciliana risultavano finalizzate alla realizzazione: delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano in Monserrato, per un importo di pari ad € 813.293,69;dei Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Villaseta e nella zona centrale di Monserrato, per un importo pari ad € 5.390.033,23.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commenta: “E’ una vittoria straordinaria per Agrigento e per i nostri cittadini. Dopo oltre dieci anni di contenzioso, questa sentenza restituisce alla città risorse fondamentali per completare interventi di grande valore sociale e urbano. Arriva in un momento particolarmente significativo, perché la nostra Amministrazione ha già avviato un percorso concreto di rigenerazione urbana proprio nei quartieri di Villaseta e Monserrato. Questo pronunciamento ci spinge a proseguire con determinazione. L’Assessorato alle Infrastrutture del Comune sarà immediatamente impegnato nel recupero dei progetti originari, nella loro messa a norma rispetto alle attuali disposizioni tecniche e nell’avvio di tutti i passaggi amministrativi necessari per riattivare al più presto il processo di attuazione delle opere. Desidero esprimere un plauso particolare all’Ufficio Legale del Comune di Agrigento, che ha seguito con competenza e tenacia tutto il procedimento a supporto del legale esterno nominato dall’Amministrazione. È un risultato che premia il lavoro di squadra e che restituisce alla città un’occasione concreta di sviluppo, rigenerazione e riscatto per due quartieri che rappresentano una parte viva e importante della nostra comunità.”

Il Sindaco riconosce e sottolinea il costante e proficuo impegno dell’Assessorato comunale alle Infrastrutture, retto dall’assessore Gerlando Principato, che negli ultimi anni ha promosso e condotto a compimento opere di notevole impatto: il completamento dei lavori dell’ex centro commerciale di Piazza Concordia (2 milioni di euro); il consolidamento di via Favignana (2 milioni di euro); la rigenerazione urbana di Villaseta, con gli interventi di via Marzabotto (10 milioni di euro), attualmente in corso di realizzazione.