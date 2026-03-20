A Racalmuto la Cerimonia della XVIII edizione del Premio “Una Poesia per la Pace”

Racalmuto si prepara a vivere uno dei momenti culturali più significativi dell’anno. Infatti domani Sabato 21 marzo2026, alle 17:30, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la Fondazione Leonardo Sciascia ospiterà la Cerimonia della XVIII edizione del Premio Nazionale “Una Poesia per la Pace”, promosso dall’Associazione Un Sogno per Domani con il patrocinio del Comune di Racalmuto e dell’ARS.

La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti del Sindaco di Racalmuto e Presidente della Fondazione Sciascia, Avv. Calogero Bongiorno, e dell’On. Rosellina Marchetta. A introdurre i lavori sarà Nicolò Macaluso, presidente dell’associazione organizzatrice, mentre il coordinamento sarà affidato a Viviana Caparelli.

Accanto ai premi destinati ai poeti vincitori del concorso nazionale che saranno svelati nel corso della manifestazione, spazio anche ai giovani dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” di Racalmuto e Grotte, protagonisti di un percorso didattico dedicato ai temi della pace attraverso il disegno e la creatività in versi.

Tra i momenti più attesi dell’evento il conferimento del Premio Speciale alla Carriera a Giuseppe Giacalone, in arte Jaka, figura storica del reggae italiano e da sempre portavoce di messaggi di pace, fratellanza e rispetto.

<< Questo riconoscimento alla carriera che ho fortemente proposto, premia non solo un percorso artistico di grande rilievo e coerenza ma soprattutto un uomo e un’artista che ha fatto della musica un ponte positivo tra culture e generazioni diverse >> ha affermato il poeta Gero Miceliin qualità di Presidente di Giuria, sottolineando anche come questa XVIII edizione confermi la crescita del Premio e la capacità della poesia di parlare al presente con profondità e coraggio. E infine ha concluso << In tempi storici come questo, dove da più parti ormai soffiano brutti venti di guerra, la responsabilità culturale e civile che portano con sé gli artisti e il nostro Premio dedicato alla Pace, sono preziosi gesti di resistenza luminosa e umana.>>