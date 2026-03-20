“Le mille bolle blu”, il monologo di Salvatore Rizzo al teatro “L’Idea” di Sambuca

Domenica 29 marzo (ore 19.15) sul palco del Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia va in scena “Le mille bolle blu”, il monologo scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna.

“Le mille bolle blu” racconta di Nardino e Manuele, barbiere di borgata il primo, avvocato il secondo, una storia d’amore omosessuale, clandestina, nata nella Palermo degli anni Sessanta che va avanti, parallela ad una vita cosiddetta “normale”, per trent’anni.

Siamo agli inizi degli anni Sessanta, quello, per l’appunto, in cui Mina impazza con “Le mille bolle blu”. La morte di Manuele diventa il pretesto perché Nardino, nell’impossibilità di piangere apertamente l’uomo che ha amato e di gridare a tutti il proprio dolore, ripercorra alcune tappe di quei trent’anni, tra nostalgia e amarezza, rabbia e dolcezza. Un altare di ricordi che sancisce l’universalità di quel sentimento al di là di ogni barriera e di ogni preconcetto.

Filippo Luna, ha ricevuto per questo monologo, il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010 per aver realizzato “una perfetta sintesi scenico-attorale di emozione e disincanto” e nel 2020 il Premio “Pino Caruso”.

Il testo è tratto dall’omonimo racconto dello stesso autore pubblicato nella raccolta “Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse”, edito da Pietro Vittorietti.