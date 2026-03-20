“Vicini di casa”, al teatro Pirandello la commedia con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti

Domani Al Teatro Pirandello di Agrigento approda “Vicini di casa”, adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay.

Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, in scena sabato 21 marzo alle ore 21.00 e domenica 22 marzo alle ore 17.30.

In scena due fra gli interpreti più versatili e sensibili della scena non soltanto teatrale italiana: Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, affiancati dai talentuosissimi Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri.