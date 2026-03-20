Servizio civile universale, come partecipare al bando 

Il Comune di Agrigento accreditato per accogliere operatori volontari da impiegare per 12 mesi nei progetti di servizio civile universale. Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, che vanno effettuate on line attraverso la piattaforma dedicata, è fissato per il prossimo 8 aprile.

I progetti, realizzati a cura del CIF Don Minzoni APS di Cattolica Eraclea, riguardano tre ambiti di intervento: “Educazione al patrimonio culturale – paesaggistico: Esperienze tra materialità e virtualità 2025”; “La Cultural Eritage – Tutela e valorizzazione dei beni culturali – fruizione partecipata 2025”; “Movimento D’Argento D’oro 2025 – Attività integrative di assistenza agli anziani”.

”Si tratta di una importante novità per il Comune di Agrigento. E’, infatti, la prima volta che apre le porte alle attività legate al servizio civile – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Marco Vullo – complessivamente saranno 18 i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a potere fare questa formativa esperienza che li vedrà coinvolti e protagonisti negli interessanti progetti che sono stati approvati. Riceveranno un’indennità mensile di quasi 520 euro, senza sottovalutare il fatto – conclude Vullo – che coloro i quali verranno selezionati, acquisiranno una condizione di privilegio rispetto alla eventuale partecipazione ai concorsi pubblici”. Tutti i dettagli e il bando sono pubblicati nell’apposita sezione sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Agrigento al seguente link: https://share.google/hDxrRMoR0D4o14ww2