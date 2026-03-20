Fine del Ramadan, musulmani in festa anche ad Agrigento (VIDEO)





È una data importante quella di oggi per i musulmani che festeggiano l’Eid Al Fitr, che significa letteralmente “festa della rottura del digiuno” e che segna la fine del Ramadan e l’inizio del Shawwal, il decimo mese del calendario lunare islamico.

Ad Agrigento, la comunità islamica si è riunita negli spazi del Parco Icori per partecipare alle preghiera collettiva e condividere momenti di festa e solidarietà con familiari e vicini. Per i bambini è quasi una specie di Natale, visto che ricevono anche giochi e regali.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha dichiarato: «La festa di Eid al Fitr mi offre l’opportunità di rivolgere pensieri di giubilo e speranza ai nostri concittadini, a tutte le donne e gli uomini di fede islamica che celebrano in Italia la fine del mese di Ramadan.

La Repubblica che tra i tratti distintivi della sua Costituzione garantisce il pluralismo religioso e la libertà di credo, principi alla base della civica convivenza, rifugge con forza ogni forma di intolleranza, estremismo e discriminazione promuovendo dialogo e reciproco rispetto nel perseguimento della pace. È doloroso osservare che un’occasione così lieta, inneggiante alla vita e alla riconciliazione, debba ancora una volta trascorrere mentre tanti popoli subiscono le tragiche conseguenze di vecchi e nuovi conflitti, in special modo nel Medio Oriente.

Ai sentimenti di vicinanza nei confronti dei civili innocenti che patiscono le conseguenze delle crisi in atto, alle comunità religiose che si apprestano a celebrare questa solenne festività, formulo i migliori auguri con l’auspicio che se ne colga la preminente esortazione alla fratellanza e alla concordia».