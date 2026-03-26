Agrigento

Rinnovo online delle esenzioni ticket per reddito, ecco come fare senza recarsi allo sportello

Può essere richiesto da mercoledì 1 aprile 2026, senza recarsi personalmente allo sportello ma attraverso una procedura online

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Il rinnovo delle certificazioni di esenzione ticket per reddito E01-E02-E03-E04 può essere richiesto da mercoledì 1 aprile 2026, senza recarsi personalmente allo sportello ma attraverso una procedura online collegandosi al portale Sistema TS (Tessera Sanitaria) attraverso l’indirizzo web https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini.

I cittadini possono accedere al sistema se muniti di SPID, Tessera sanitaria come Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con Carta d’identità elettronica. Sul portale è possibile inserire i dati personali per un’autocertificazione con richiesta esenzione per motivi di reddito ottenendo immediatamente l’attestato.

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